Досить уже говорити "Будь здоров", коли людина чхнула: як правильно це сказати українською

Є лише один правильний варіант у такому разі

Вираз "Будь здоров", коли людина чхає, ми використовуємо у повсякденному житті. Однак далеко не всі знають, як правильно звучатиме це побажання українською мовою.

Серед варіантів "Будь здоров" або "Будь здоровий" є лише один правильний. Про це на порталі Ukrainian.stackexchange докладно розповіли мовознавці.

За їх словами, українською мовою правильно говорити саме "будь здоровий". Саме ця фраза висловлює побажання здоров’я людині, яка чхнула.

У той самий час фраза "Будь здоров" більш доречна, як форма прощання. Також її використовують як вітання під час зустрічі з кимось, проте це відбувається набагато рідше.

"Ну, будь же здоровенька та веселенька та нас швидше потіш!" (М. Старицький);

"Добривечір вам!.. Будьте здорові! — сказали бурлаки до хазяїна" (І. Нечуй-Левицький).

До речі, традиція відповідати саме такою манерою тягнеться у давнину. Зокрема, англійці говорять у таких випадках: "Хай благослови тебе Бог" ("(God Bless You"), німці бажають людині здоров’я, якщо той чхає, а італійці бажають щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими з ловами можна висловити подяку українською мовою, крім "Дякую".