"Згодний" чи "згідний"? Як правильно вживати ці слова в українській мові

Є тонкощі, про які багато громадян не знають

З початку війни багато українців усвідомлено перейшли на рідну мову, прагнучи збагатити свій лексикон та навчитися правильно висловлювати подяку та просити вибачення. Однак трапляються нюанси у вживанні деяких слів, про які знають не всі.

Відомий викладач та мовознавець Олександр Авраменко відповів, як правильно в українській мові вживати "згодний" чи "згідний". Потрібно знати про важливе правило.

"Згодний" чи "згідний" — як правильно говорити українською

За словами лінгвіста, потрібно збагачувати свій лексикон і знати певні правила, які допоможуть зробити мову більш чистою та правильною. Наприклад, у багатьох може виникнути дилема із вживанням слів "згодний" або "згідний". Який варіант правильний?

Насправді можна використати обидва варіанти. Але якщо йдеться про відповідність до чогось, правильніше буде використовувати "згідний/згідна". Наприклад, "Згідна з наказом дія".

Якщо ви хочете з кимось погодитись у тому чи іншому питанні, краще використовувати слово "згодний/згодна". Наприклад, "Я цілком згодна зі своєю подругою ".

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно замінити українську кальковану конструкцію "в первую очередь". Ця фраза походить з російської мови і, на жаль, не відбиває всього багатства української лексики.

Ще ми писали, як українською правильно сказати "мнительный". Це слово мало хто знає.