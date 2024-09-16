Жодних "є у продажі" українською: ви не здогадувались, що вам продавали неправильно

Це дуже популярна помилка в українській мові

Українська мова багата на особливості, які часто викликають труднощі навіть у досвідчених мовців. Одна з таких – правильне вживання слова "продаж". Багато людей припускаються помилок, використовуючи це слово у множині.

І слово "продаж"- якраз такий випадок. Як зазначав відомий український мовознавець Олександр Пономарів, це слово не має множини, тому варто бути уважним при його використанні.

Як правильно говорити про продаж чогось українською

Часто можна почути вислови на кшталт "з'явились у продажі" або "у продажі є", але вони є неправильними з погляду української граматики. Правильно казати: "пустити в продаж", "у продажу є різні товари", "цієї книги немає в продажу", "не призначений до продажу".

Така ж ситуація і з посадами. Правильно говорити "директор із продажу", а не "директор із продажів". Це стосується і інших подібних словосполучень: "менеджер з продажу", "відділ продажу" тощо.

До слова, є в українській мові також слова, які мають лише форму множини. До прикладу:

двері та ножиці;

хрестини та канікули (слова на позначення деяких свят);

парфуми та пахощі (назви деяких речовин та матеріалів;

дебати та посиденьки (назви процесів);

Бровари та Моринці (назви населених пунктів) тощо.

Раніше "Телеграф" також писав, що вдача і удача українською — це не одне і те ж. Дізнайтесь, як правильно говорити, щоб не осоромитись.