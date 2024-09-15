Ніколи не кажіть "Яка година?": як правильно уточнити час українською мовою

Є одне правило, яке потрібно запам’ятати

В українській мові нерідко можна почути від людей фразу: "Яка зараз година?" Так ставити питання зовсім неправильно. Є лише один коретний варіант у цьому випадку.

Слід запам’ятати, що в українській мові, якщо ми хочемо уточнити час, потрібно запитувати так: "Котра година/о котрій годині?". Про це пише "Апостроф".

Також важливо наголошувати на другому складі слова "котрА". Це також помилка, яка трапляється часто. Багато хто говорить "кОтра".

При цьому неправильними, але дуже поширеними варіантами цього питання є: "скільки годин/у скільки годин?".

Варто додати, що запитати "Яка година?" також можна, проте не у контексті часу, а характеристики, описи періоду. Наприклад: "лихий час".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно говорити про час в українській мові та як потрібно відповідати на запитання "Котра година?". Він зазначив, що багато українців, відповідаючи на це питання, використовують конструкцію з "без" — наприклад, "без двадцяти чотири". Проте робити так неправильно.