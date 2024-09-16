Никаких "є у продажі" на украинском: вы не догадывались, что вам продавали неправильно
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Это очень популярная ошибка в украинском языке
Украинский язык богат особенностями, которые часто вызывают трудности даже у опытных говорящих. Одна из таких – правильное употребление слова "продаж". Многие люди допускают ошибки, используя это слово во множественном числе.
И слово "продаж" – как раз такой случай. Как отмечал известный украинский языковед Александр Пономарев, это слово не имеет множественного числа, поэтому следует быть внимательным при его использовании.
Как правильно говорить о продаже чего-то на украинском
Часто можно услышать высказывания типа "з'явились у продажі" или "у продажі є", но они неправильны с точки зрения украинской грамматики. Правильно говорить: "з'явились у продажу", "у продажу є різні товари", "цієї книги немає у продажу", "не призначений до продажу".
Такая же ситуация и с должностями. Правильно говорить "директор з продажу", а не "директор з продажів". Это касается и других подобных словосочетаний: "менеджер з продажу", "відділ продажу" и т.д.
К слову, есть в украинском языке также слова, которые имеют только форму множества. К примеру:
- "двері" і "ножиці";
- "хрестини" і "канікули" (слова на обозначение некоторых праздников);
- "парфуми" і "пахощі" (названия некоторых веществ и материалов);
- "дебати" і "посиденьки" (названия процессов);
- "Бровари" и "Моринці" (названия населенных пунктов).
Ранее "Телеграф" также писал, что вдача и удача на украинском — это не одно и то же. Узнайте, как правильно говорить, чтобы не оконфузиться.