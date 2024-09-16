Никаких "є у продажі" на украинском: вы не догадывались, что вам продавали неправильно

Это очень популярная ошибка в украинском языке

Украинский язык богат особенностями, которые часто вызывают трудности даже у опытных говорящих. Одна из таких – правильное употребление слова "продаж". Многие люди допускают ошибки, используя это слово во множественном числе.

И слово "продаж" – как раз такой случай. Как отмечал известный украинский языковед Александр Пономарев, это слово не имеет множественного числа, поэтому следует быть внимательным при его использовании.

Как правильно говорить о продаже чего-то на украинском

Часто можно услышать высказывания типа "з'явились у продажі" или "у продажі є", но они неправильны с точки зрения украинской грамматики. Правильно говорить: "з'явились у продажу", "у продажу є різні товари", "цієї книги немає у продажу", "не призначений до продажу".

Такая же ситуация и с должностями. Правильно говорить "директор з продажу", а не "директор з продажів". Это касается и других подобных словосочетаний: "менеджер з продажу", "відділ продажу" и т.д.

К слову, есть в украинском языке также слова, которые имеют только форму множества. К примеру:

"двері" і "ножиці";

"хрестини" і "канікули" (слова на обозначение некоторых праздников);

"парфуми" і "пахощі" (названия некоторых веществ и материалов);

"дебати" і "посиденьки" (названия процессов);

"Бровари" и "Моринці" (названия населенных пунктов).

Ранее "Телеграф" также писал, что вдача и удача на украинском — это не одно и то же. Узнайте, как правильно говорить, чтобы не оконфузиться.