Досить "носити вибачення": як правильно перепросити за щось українською

Проте перехід на українську комусь може здатися складним

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чимало людей свідомо відмовилися від вживання російської. Проте перехід на українську комусь може здатися складним, адже, щоб там не казали росіяни, українська мова повністю самобутня і неабияк відрізняється від російської.

Простий приклад — просити вибачення українською. Росіяни свої вибачення часто кудись "несуть", тоді як країнці "просять". "Телеграф" розповідає, як правильно перепросити за щось українською мовою.

"Вибачте мене" чи "вибачте мені"?

Цей вислів за правилами української мови вимагає давального відмінка. Тому поруч зі словом "вибачте" повинно стояти "мені" (відповідає на запитання кому? чому?), а не "мене" (відповідає на запитання кого? чого?). Це єдиний правильний варіант цього словосполучення.

"Приношу вибачення" чи "прошу вибачення"?

Однозначно правильним варіантом буду "прошу вибачення". Носять свої вибачення, як вже зазначалося, росіяни, а отже "приношу вибачення" не що інше, як калька з російської мови

"Я вибачаюся" чи "я перепрошую"?

Слово вибачаюся містить закінчення -ся, що за нормами української мови означає дію, спрямовану на себе. Тобто, коли людина каже "я вибачаюся" це означає, що вона вибачає саму себе. Порівняйте з "миюся" чи "купаюся". Правильно буде сказати "я перепрошую".

Крім того, в українській мові існують й інші відповідники, щоб перепросити за якісь свої дії:

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як чемно запросити сісти українською, щоб не зганьбитися. Розповідаємо кілька негласних правил етикету.