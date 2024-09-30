Це слово майже забули, хоча воно зовсім не російське: що українською означає "ловкий"

Забуте українське слово з багатою історією

В українській мові є багато цікавих та колоритних слів, які, на жаль, поступово виходять з ужитку. Одне з таких слів чомусь ігнорують у вживанні, можливо, через його співзвучність з російським аналогом, хоча насправді воно має дещо інше значення.

Це чудове українське слово "ловкий". "Телеграф" з'ясував, що воно означає насправді.

Значення та вживання

"Ловкий" в українській мові означає "гарний", "чудовий", але з особливим відтінком. Наші бабусі часто використовували це слово, додаючи до нього нотку чогось особливого, незвичайного:

"ловка їжа",

"ловка днина",

"ловке діло",

"ловке дитя".

Походження слова "ловкий" простежується до праслов'янських джерел. Подібні слова присутні в чеській, польській, словенській, болгарській, нижньо- і верхньолужицьких мовах. Цікаво, що корені цього слова можна знайти і в грецькій, давньонімецькій, давньоісландській та латинській мовах. Також воно присутнє в литовській мові з подібним значенням.

"Ловкий" часто зустрічається в українських приказках та прислів'ях, додаючи їм інколи іронічного забарвлення: "Ловко піч змайстрував: весь дим у своєму подвір'ї". Навіть у скоромовках це слово знайшло своє місце: "Юра ловить рибку ловко, Скоро мовить скоромовку".

Отже, коли наступного разу захочете додати до розмови колоритних ноток, бажайте співрозмовнику ловкого тижня, ловкого дня, ловких ідей, ловких людей довкола і ловких подій. Використовуймо це слово частіше, щоб зберегти його красу та унікальність для наступних поколінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською можна висловити здивування чи прикрість. І це не вигук "Блін".