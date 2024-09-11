Не використовуйте вигук "Блін": як українською можна висловити здивування чи прикрість

Авраменко зазначив, що є "гарні" слова для лайок

Багато українців, переходячи на рідну мову, нерідко використовують російські кальки, не знаючи правильних українських аналогів для тих чи інших виразів. Навіть звичний вигук "Блін" має більш виразні та красиві варіанти українською, які можуть збагатити мову та надати їй особливий колорит.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" поділився відомий вчитель України та мовознавець Олександр Авраменко. Він зазначив, що сваритися теж треба вміти правильно.

Якими українськими словами замінити вигук "Блін"

Авраменко зазначив, що українці дуже часто використовують у своєму мовленні цей жаргонний вигук, який може передавати як подив, так і прикрість та образу. Але можна збагатити свій словниковий запас і замість "Блін", який вже "приївся", висловлювати свої емоції можна українськими, "красивішими" словами.

За словами мовознавця, українці можуть використати слова "чорт", "до біса", "грець", "дідько", "трясця". Лаятися теж потрібно вміти правильно і приємніше спілкуватися, коли словниковий запас багатий і можна висловлювати свої емоції за допомогою культурних виразів.

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