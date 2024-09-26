Мало хто знає правильну відповідь: як сказати українською "в тихом омуте черти водяться"

Ці прислів’я вчать нас не довіряти оманливій зовнішності

Народна мудрість, закарбована в прислів'ях та приказках, часто застерігає нас від небезпек, прихованих за оманливою тишею та спокоєм. В українській мові є багато висловів, які відповідають відомому російському прислів'ю "в тихом омуте черти водятся".

"Телеграф" пропонує вам розглянути ці прислів'я та пояснює їхній глибокий зміст. Адже вони є частиною нашої культурної спадщини, яка продовжує бути актуальною і в сучасному світі.

1. У тихому болоті чорти водяться

Це прислів'я є найближчим відповідником російського "в тихом омуте черти водятся". Воно застерігає нас від того, щоб судити про людину чи ситуацію лише за зовнішніми ознаками. Тихе болото може здаватися безпечним, але насправді приховувати небезпеку. Значення: не довіряйте оманливій зовнішності; часто ті, хто здаються тихими й непомітними, можуть виявитися найнебезпечнішими.

2. Тиха вода людей топить, а бурна тільки лякає

Це прислів'я розвиває думку попереднього, але додає цікавий контраст між тихою і бурхливою водою. Значення: очевидна небезпека (бурхлива вода) може налякати, але справжня загроза часто криється в тому, що здається безпечним (тиха вода).

3. Тиха вода греблю рве

Цей вислів підкреслює руйнівну силу, яка може ховатися за позірним спокоєм. Значення: навіть те, що здається спокійним і безпечним, може мати велику руйнівну силу. Не слід недооцінювати "тиху воду".

4. Зверху гарно та тихо, а всередині ворушиться лихо

Це прислів'я звертає нашу увагу на контраст між зовнішнім виглядом і внутрішньою сутністю. Значення: зовнішня краса та спокій можуть приховувати внутрішні проблеми чи небезпеку. Важливо дивитися глибше за поверхню.

Ці прислів'я відображають глибоке розуміння людської природи та життєвих ситуацій, накопичене нашими предками протягом століть. Вони застерігають нас від поспішних висновків і нагадують, що справжня сутність речей часто прихована від поверхневого погляду.

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