"В Інстаграм" або "в Інстаграмі" — багато хто робить помилку: як правильно говорити українською

Є лише одне правило, яке потрібно запам’ятати кожному

Багато українців користуються соціальними мережами, такими як Facebook, Instagram, Telegram, Youtube та використовують ці слова у своїй промові. Однак, далеко не всі знають, як правильно їх схиляти.

Детально про це розповів український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок з 1+1". За його словами, іншомовні слова, які закінчуються на приголосний, потрібно схиляти і писати з малої літери і без лапок.

Тобто правильно говорити та писати: "в Інстаграмі, ютубі, телеграмі" тощо.

"От читаю інтерв'ю однієї публічної людини: "Ми познайомилися в Інстаграм". Друзі, нагадую, що іншомовні слова, що закінчуються на приголосний, відмінюються. В ресторані так само як в інстаграмі, ютубі та телеграмі. Пишемо назви соціальних і пошукових систем з малої букви й без лапок. Дбаймо про те, щоб Україна і говорила і писала грамотно", — пояснив Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому випадку потрібно писати "непотрібно", а в якому "не потрібно". Є важливі правила, які слід запам’ятати.