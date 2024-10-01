Олія, масло чи мастило: що ми заливаємо у двигун, а що намащуємо на хліб

Говорімо українською правильно!

Часто ми часто стикаємося з ситуаціями, коли вживання правильного слова може викликати сумніви. Особливо це стосується слів, які здаються схожими за значенням, але мають різне походження та застосування. Сьогодні ми розберемося з трьома такими словами: масло, олія та мастило.

Уявіть таку ситуацію: ваш автомобіль раптом починає дивно себе поводити, і бортовий комп'ютер повідомляє про можливу нестачу "олії". Ви розгублені — що саме закінчилося і чим це поповнити?

Масло: не тільки на бутерброд

Почнемо з масла. Масло — це харчовий продукт, який може мати як тваринне, так і мінеральне походження. Найпоширеніший приклад — вершкове масло, яке ми любимо намазувати на хліб. Масло зазвичай має тверду консистенцію при кімнатній температурі, і ми його ріжемо, а не наливаємо.

Олія: рослинне багатство

Олія — це жирова речовина, але на відміну від масла, вона має рослинне походження. Найпопулярніші види — соняшникова та кукурудзяна олія. Олію ми наливаємо, а не ріжемо. Цікавий факт: художники пишуть картину олією, а не маслом.

Мастило: технічний помічник

А тепер повернемося до нашої ситуації з автомобілем. Те, що закінчилося у вашому авто, називається мастилом. Мастило — це спеціальна рідина, призначена для змащування поверхонь, що труться. Воно використовується в техніці, зокрема у двигунах автомобілів, для зменшення тертя між деталями.

Отже, запам'ятаймо:

масло — харчовий продукт тваринного або мінерального походження,

олія — жирова речовина рослинного походження,

мастило — рідина для змащування поверхонь, що труться.

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