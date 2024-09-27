Багато хто й досі не знає, чи потрібен тут дефіс: як правильно писати слова з частками "будь" та "небудь"

Українська мова багата на нюанси правопису

Українська мова має багато правил правопису, які можуть викликати сумніви навіть у досвідчених мовців, і одним з таких є написання прислівника "коли-небудь". Багато хто сумнівається, чи потрібен тут дефіс.

"Телеграф" нагадує, що згідно з правилами українського правопису, частки "будь", "небудь", "казна", "хтозна", що входять до складу прислівників чи займенників, завжди пишуться через дефіс. Це стосується й слова "коли-небудь". Проте, згідно з нормами Правопису 2019 року без дефіса пишеться частка екс- у значенні "колишній": ексчемпіон, експрезидент, ексдиректор.

Приклади

Ось кілька прикладів правильного використання "коли-небудь" у реченнях:

"Ти коли-небудь грав у цю гру?". "Я мрію коли-небудь побувати на концерті цієї групи". "Коли-небудь ти зрозумієш мене і зможеш пробачити, я в цьому впевнений".

Важливо пам'ятати

"Коли-небудь" завжди пишеться через дефіс.

Це слово не виділяється комами в реченні.

Така ж логіка застосовується до інших слів з частками "будь" та "небудь": будь-хто, будь-кому, що-небудь.

Запам'ятайте це просте правило, і ви завжди правильно напишете "коли-небудь" у своїх текстах. Грамотність – це важлива частина ефективної комунікації, тож приділяйте увагу таким деталям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити: "їх" чи "їхній". За словами експерта, ці слова є синонімами, але все ж не тотожні.