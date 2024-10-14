"Рибак" і "рибалка": де заховалася помилка та як говорити правильно українською

Як правильно сказати "рибак" українською

У боротьбі за чистоту української мови важливо звертати увагу на кожне слово. Проте дехто й досі не знає, що "ходити на рибалку" — це суржик.

Але як правильно висловлюватися, говорячи про улюблене заняття багатьох українців? "Телеграф" знайшов точні відповідники.

Поширені помилки

Доволі часто можна почути від українців, що вони "сходили на рибалку", де "рибаки" упіймали неймовірну рибу. Проте обидва слова в даному контексті вживаються неправильно.

Правильне вживання

"Рибалка" (як процес) — це калька, що прийшла в українську з російської мови, замінивши суто українське слово. Рибалка в українській мові означає людину, яка ловить рибу, а не процес. Правильний термін для позначення процесу ловлі риби – це риболовля.

"Рибак" також є російською калькою, яка неправильно вживається замість українських слів. Риболов — ще одне правильне слово для позначення людини, яка ловить рибу.

Пам'ятайте: ми ходимо на риболовлю, а рибалки та риболови ловлять рибу. Вживання правильних українських слів не лише збагачує наш словниковий запас, але й допомагає зберегти чистоту та автентичність української мови.

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