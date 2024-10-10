Тільки не "сельодка": як правильно називати солону рибу українською

В нашій мові є власна колоритна назва

Слово "сельодка" настільки міцно увійшло в наше повсякденне мовлення, що багато хто навіть не здогадується про його неукраїнське походження. Це калька з російської "селёдка", якої варто уникати в літературному мовленні, як і багатьох інших слів.

"Зважте дві сельодочки", — чуємо ми на ринку. "Яка смачна сельодка під шубою!" — захоплюються гості за святковим столом. Але як називати її українською?

Як правильно називати засолену рибу

В українській мові правильна назва цієї риби – оселедець. Слово "оселедець" має давнє українське коріння. Воно пов'язане зі сріблястим блиском луски цієї риби, що робить її схожою на щось осяйне, блискуче.

Але оселедець – це не лише риба. Так називали також традиційну козацьку зачіску. Обидва значення зафіксовані в академічних словниках.

Виправляйте себе щоразу, коли вживаєте слово "сельодка". Правильно вживати фрази на кшталт:

"Зважте мені два оселедці",

"Чи є у вас копчений оселедець?",

"Оселедець по-українськи",

"Філе оселедця з цибулею",

"Оселедець з картоплею".

Це слово має глибоке історичне коріння та цікаві культурні конотації, тож вживаймо його правильно. А "сєльдку" залишимо росіянам.

Раніше "телеграф" розповідав, що "щєпотка" — це також калька з російської. В українській маємо кращі варіанти, про які ви могли не знати.