Цього слова краще уникати: Ірина Фаріон сказала, як вдало замінити англіцизм "хаб" українською

Використання англіцизмів викликає неоднозначні реакції серед мовознавців

Англіцизми в українській мові стали невіддільною частиною сучасного мовлення. Вони проникають у нашу лексику через технології, бізнес, культуру та медіа, змінюючи традиційні мовні структури.

Українські філологи б'ють на сполох через надмірне використання англіцизмів, зокрема слова "хаб", у діловому та освітньому середовищі. Виявляється, це слово не лише не збагачує українську мову, а й витісняє питомі українські відповідники.

Чому "хаб" — це неправильно

Ірина Фаріон зазначає, що слово потрапило до української мови через російське посередництво, тому пишеться з літери "х" замість "г", що суперечить українській фонетичній системі.Щобільше, воно не додає нового значення, а лише дублює вже наявні українські слова.

Хаб в загальному значенні – це вузол якоїсь мережі. На транспорті, в авіації — пересадковий, перевантажувальний вузол. На автомобілях підвищеної прохідності (позашляховиках) — муфта вільного ходу переднього моста, що підключається. У комп'ютерній техніці — мережевий концентратор.

Які є українські відповідники

Замість англіцизму "хаб" Фаріон рекомендує вживати питомі українські слова:

осердя,

осередок,

центр,

вузол (особливо в технічно-транспортному контексті).

Філологиня наводить приклад невдалого вживання цього англіцизму у словосполученні "освітній хаб". Замість нього краще вживати "освітній центр" або "освітній осередок".

"Ми напрочуд багаті на питому лексику, щоб ховати її від світу. Якщо ви хочете бути хоч би центром і осердям власного життя, не потрапляйте в пастки непотрібних запозичень", — наголошує вона.

Як бачимо, експерти закликають свідомо ставитися до вживання іншомовних слів та надавати перевагу українським відповідникам, особливо коли вони повністю передають потрібне значення. Це допоможе зберегти самобутність української мови та захистити її від надмірних запозичень.

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