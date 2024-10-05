Не "лімузін": мовознавець пояснив, як правильно називате це авто українською

Просте правило для складних випадків

"Крутий лімузін!" — чуєте таке? Здригаєтеся від цього "і"? Правильно! Бо це один із найяскравіших прикладів, коли російська вимова впливає на українське написання.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чому все-таки "лімузин", і як назавжди запам'ятати правильний варіант. Мовознавець Олександр Авраменко, розповів, яким правилом варто послуговуватися у цьому випадку.

Як правильно писати українською

Чому ж так багато людей пишуть і вимовляють "лімузін"? Відповідь проста: це вплив російської мови, де таке написання є нормою. Але в українській все інакше!

В українській мові існує просте і дотепне правило "дев'ятки", яке допоможе раз і назавжди запам'ятати, коли писати "и", а коли "і" в словах іншомовного походження. І все, що вам потрібно – запам'ятати одну кумедну фразу.

Правило дев'ятки

"Де ти з'їси цю чашу жиру" – звучить дивно, правда? Але саме ця фраза є ключем до правильного написання багатьох слів. Запам'ятайте її – і більше ніколи не помилитеся!

У цій фразі заховані дев'ять приголосних: д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р; після яких у словах іншомовного походження пишемо "и". В усіх інших випадках – пишемо "і".

Запам'ятати правильне написання слова "лімузин" просто: літера Л не входить у чарівну дев'ятку "Де ти з'їси цю чашу жиру", тому після неї пишемо "і". А от "з" у цій фразі є, тому пишемо "и". От і весь секрет! Тепер ви точно не скажете "лімузін" і зможете виправити тих, хто все ще робить цю поширену помилку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно писати "щодо" українською. Адже одна помилка може кардинально змінити зміст речення.