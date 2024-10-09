Як називається "безымянный" палець українською: це слово звучить логічніше

Правильна назва асоціюється з розташуванням під мізинцем

Сьогодні мало хто задумується, як правильно називати українською четвертий палець руки. А тим часом звиклий термін "безіменний" є прямим перекладом російського "безымянный". Це ще один типовий приклад впливу російської на українську термінологію.

У давнину цей палець справді називали "безіменним" у багатьох культурах, але українська мова пішла шляхом логічного називання за розташуванням. Така калька з російської може бути зрозуміла у повсякденному спілкуванні, однак вона не відповідає нормам української мови.

Як називати "безымянний" палець українською

В українській мові четвертий палець руки має офіційну назву "підмізинний". Ця назва зафіксована в медичних словниках, використовується в анатомічних атласах та прийнята в науковій термінології.

Назва "підмізинний" є логічною з кількох причин. По-перше, вона вказує на розташування пальця — під мізинцем. А по-друге, саме вона відповідає принципам українського словотворення.

Інші варіанти назви

Часто підмізинний палець називають персневий, перстенець або обручковий — через те що саме на цьому пальці носять обручку. Ця традиція пов'язана з давнім повір'ям про вену, що веде від пальця прямо до серця.

Отже, правильна українська назва четвертого пальця — "підмізинний". Це не лише відповідає нормам української мови, але й логічно описує розташування пальця.

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