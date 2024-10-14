"З прошедшим" краще не вітати: як це ввічливо зробити українською

Краще пізно, ніж ніколи, але найкраще – вчасно!

У прагненні очистити свою мову від суржику та русизмів, багато українців постають перед труднощами перекладу деяких усталених виразів. Один з таких — популярне "з прошедшим", який часто використовують для запізнілих привітань.

Однак цей вислів не лише ріже слух, але й не відповідає правилам етикету. "Телеграф" розбирався, як можна висловитися правильно і чому краще взагалі уникати таких ситуацій.

Звідки взялося "з прошедшим"

Вираз "з прошедшим" є прямою калькою з російської мови. Його використання не тільки вказує на мовну недбалість, але й може створити незручну ситуацію, адже фактично ми зізнаємося, що забули вчасно привітати людину з важливою подією.

Як сказати правильно українською

В українській мові немає прямого відповідника цьому вислову, і це не випадково. Однак, якщо вже виникла потреба зробити запізніле привітання, можна скористатися такими варіантами:

"Вітаю зі святом, що вже минуло!";

"Вітаю з минулим святом!".

Чому краще не вітати "з прошедшим"

Правила етикету не передбачають вітань з минулими подіями. Якщо ви з якихось причин не змогли привітати людину вчасно, краще пояснити ситуацію і щиро попросити вибачення. Або ж зробити невеликий сюрприз, щоб показати, що ви цінуєте цю людину.

Отже, замість того, щоб шукати правильний переклад для "з прошедшим", краще докласти зусиль, щоб не забувати про важливі дати. А якщо все ж трапилася прикра ситуація, щире вибачення та увага до людини будуть набагато доречнішими за формальне запізніле привітання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською писати "з днем народження". Адже більшість уже життя вітали близьких неправильно.