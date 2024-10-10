Досить казати "октябрь": як правильно називати десятий місяць року українською

Сучасна назва усталилася через "природний" колір місяця

У повсякденному мовленні українців ще вдосталь русизмів, і "октябрь" – один із найпоширеніших серед них. Проте наша мова має власну, поетичну й природну назву цього осіннього місяця, яка точно відображає його характерні ознаки.

В українській мові десятий місяць року називається жовтень. Це другий місяць осені та один із семи місяців, що налічують 31 день.

Походження назви

Назва "жовтень" походить від прикметника "жовтий" і пов'язана з характерними ознаками природи в цей період. Саме цей період називають "золотава осінь". Це час жовтіння листя, коли рослинність змінює колір.

Як правильно говорити

У повсякденному спілкуванні варто відмовлятися від суржику. Логічніше та природніше фрази звучатимуть так:

"Жовтневий дощ",

"У жовтні починається справжня осінь",

"Зустрінемося в жовтні",

"Жовтнева погода".

Українська назва "жовтень" – це не просто слово, а частина нашої мовної та культурної спадщини. Вона поетично описує природні явища цієї пори року та має глибоке коріння в українській традиції. Використання правильної назви місяця замість русизму "октябрь" – це крок до збереження чистоти української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко запамʼятати назви місяців українською. Ця шпаргалка вам допоможе.