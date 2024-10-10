Не робіть цю помилку: чи можна казати українською мовою "купляти"

Кальку з російської слід замінити на питомо українське слово

У щоденному мовленні українською ми припускаємося прикрих помилок і часто не знаємо про це. А все тому, що чимало слів є кальками з російської, відповідно мають схоже звучання.

Так, дуже часто в магазинах, на ринках чи просто на вулиці можна почути слово "купляти", коли людина бере річ за певну ціну. Відомий мовознавець Олександр Авраменко розкрив, чи можна використовувати це слово під час спілкування українською мовою.

Виявилось, що в нашій мові існує 2 варіанти, як "купляти", так і "купувати", адже обидва можна побачити в словнику. При цьому біля слова "купляти" зазначене певне пояснення. Йдеться про те, що воно є рідковживаним і розмовним.

Тобто, слово "купляти" виникло в російській мові від слова "купля". Тоді як в українській існує інше — "купівля". Тому не варто вживати "купляти", адже воно є калькою з російської мови. Для тих, хто прагне говорити красиво та водночас правильно, краще використовувати "купувати".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи правильно українською мовою казати "будь здоров". Є певні тонкощі, котрі слід взяти до уваги.