Ніяких "жіночко" і "молодий чоловік": як правильно звертатися до незнайомих людей українською

Уникайте русизмів

З початком війни в Україні, яку розгорнула Росія, громадяни масово почали переходити на українську. Однак багато хто не знає, як правильно звертатися до незнайомців і використовує російські слова. Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатися українською, а тепер ділимося, чим замінити "жіночко", "мужчіна" і "молодий чоловік".

Так, в українській мові існують красиві форми звертань, які, на жаль, мало хто використовує. Ми разом із nv.ua розповідаємо, як правильно звертатися до незнайомців.

Як правильно звертатися до незнайомців українською

Звісно, в Україні можна використовувати звертання громадянин чи громадянка, однак є й інші красиві форми звернень. Наприклад:

шановний / шановна;

пане / пані;

шановний пане, шановна пані, шановні панове;

пані та панове;

добродію / добродійко;

дівчино/ юначе.

Зазначимо, що звертання у формі "жіночко", "мужчіна", "маладой чєлавєк" — це не лише русизми, але й вони звучать зверхньо і не ввічливо. Українська мова багата на ввічливі форми звертань, які підкреслюють шанобливе ставлення до співрозмовника, тому варто використовувати правильні форми.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно — "ставити" чи "задавати" питання українською. У цих слів різні сенси, тому слід їх розрізняти, щоб не припускати помилок у своїй мові.