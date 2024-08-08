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Ніяких "жіночко" і "молодий чоловік": як правильно звертатися до незнайомих людей українською

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Просте звернення може бути помилковим
Просте звернення може бути помилковим. Фото Freepik

Уникайте русизмів

З початком війни в Україні, яку розгорнула Росія, громадяни масово почали переходити на українську. Однак багато хто не знає, як правильно звертатися до незнайомців і використовує російські слова. Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатися українською, а тепер ділимося, чим замінити "жіночко", "мужчіна" і "молодий чоловік".

Так, в українській мові існують красиві форми звертань, які, на жаль, мало хто використовує. Ми разом із nv.ua розповідаємо, як правильно звертатися до незнайомців.

Як правильно звертатися до незнайомців українською

Звісно, в Україні можна використовувати звертання громадянин чи громадянка, однак є й інші красиві форми звернень. Наприклад:

  • шановний / шановна;
  • пане / пані;
  • шановний пане, шановна пані, шановні панове;
  • пані та панове;
  • добродію / добродійко;
  • дівчино/ юначе.

Зазначимо, що звертання у формі "жіночко", "мужчіна", "маладой чєлавєк" — це не лише русизми, але й вони звучать зверхньо і не ввічливо. Українська мова багата на ввічливі форми звертань, які підкреслюють шанобливе ставлення до співрозмовника, тому варто використовувати правильні форми.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно — "ставити" чи "задавати" питання українською. У цих слів різні сенси, тому слід їх розрізняти, щоб не припускати помилок у своїй мові.

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#Україна #Українська мова #Правила