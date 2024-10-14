"С прошедшим" лучше не поздравлять: как это вежливо сделать на украинском

Лучше поздно, чем никогда, но лучше – вовремя!

В стремлении очистить свой язык от суржика и русизмов многие украинцы предстают перед трудностями перевода некоторых устоявшихся выражений. Один из таких – популярное "з прошедшим", которое часто используют для запоздалых поздравлений.

Однако это выражение не только режет слух, но и не соответствует правилам этикета. "Телеграф" разбирался, как можно выразиться правильно и почему лучше вообще избегать таких ситуаций.

Откуда взялось "з прошедшим"

Выражение "з прошедшим" является прямой калькой с русского языка. Его использование не только указывает на языковую халатность, но и может создать неудобную ситуацию, ведь фактически мы признаемся, что забыли вовремя поздравить человека с важным событием.

Как сказать правильно на украинском

В украинском языке нет прямого соответствия этому изречению, и это не случайно. Однако, если уже возникла необходимость сделать запоздалое поздравление, можно воспользоваться следующими вариантами:

"Вітаю зі святом, що вже минуло!"

"Вітаю з минулим святом!"

Почему лучше не поздравлять "с прошедшим"

Правила этикета не предусматривают поздравлений с прошедшими событиями. Если вы по каким-то причинам не смогли поздравить человека вовремя, лучше объяснить ситуацию и искренне извиниться. Или сделать небольшой сюрприз, чтобы показать, что вы цените этого человека.

Следовательно, вместо того, чтобы искать правильный перевод для "з прошедшим", лучше приложить усилия, чтобы не забывать о важных датах. А если все же случилась досадная ситуация, искреннее извинение и внимание к человеку будут намного уместнее формального запоздалого поздравления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском писать "с днем рождения". Ведь большинство уже жизнь приветствовали близких неправильно.