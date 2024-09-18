Все життя вітали неправильно: як українською писати "з днем народження"

Вивчайте українську мову разом з "Телеграфом"

Щодня в Україні та світі народжуються нові життя і люди святкують їх дні народження. Проте мало хто знає, як правильно українською мовою вітати одне одного в месенджерах, зокрема, це стосується банального вислову "з днем народження". Раніше ми вже показували, які листівки можна використати для цього свята.

"Телеграф", посилаючись на урок відомого мовознавця Олександра Авраменка розповість, як це потрібно робити правильно, аби не припуститися помилки. За його словами, офіційне привітання "З днем народження" слід писати з маленької літери.

"Згідно з чинним правописом, а саме на нього треба орієнтуватися, з великої літери треба писати назви історичних подій, свят і знаменних дат. Навряд чи день народження людини — це державне свято чи знаменна дата ", — розповів він.

Водночас мовний експерт зазначає, що іноді слово "день" пишуть з великої літери, щоб виявити повагу до людини, яку вітають зі святом. За його словами, це припустимий варіант. Ба більше, Авраменко зізнається, що сам вітає своїх близьких саме таким чином.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською буде "по справах" та "по питаннях".