Це слово ми рідко вживаємо: що таке "віхола"

Як природне явище впливає на українську культуру

Чи знайоме вам слово "віхола"? Це слово позначає особливе атмосферне явище, яке має глибоке коріння в українській мові та культурі.

"Телеграф" з'ясував, що ж таке віхола та чим вона відрізняється від інших зимових негод. Знання таких специфічних термінів збагачує наше розуміння природи та допомагає точніше висловлювати свої думки

Що таке віхола?

Віхола — це сильний вітер зі снігом, який супроводжується низькою температурою. Це природне явище характеризується потужними поривами вітру та інтенсивним снігопадом. А також низькою видимістю і утворенням снігових заметів.

Слово "віхола" має давньослов'янське походження. Воно пов'язане з дієсловом "віяти" та підкреслює силу вітру, який "віє" сніг. Його часто вживають як синонім до слова "заметіль". Хоча між ними є певні відмінності: віхола — більш інтенсивне явище, часто з сильнішим вітром, а заметіль може бути менш інтенсивною, іноді без сильного вітру.

Синоніми та споріднені слова:

завірюха,

хуртовина,

метелиця,

сніговій,

буран (більш характерне для степових регіонів).

Тож наступного разу, коли побачите за вікном сильний снігопад з вітром, ви знатимете, що це може бути справжня українська віхола.

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