Забудьте про "лавки": як правильно називати різні магазини українською

Які суто українські синоніми можна використовувати замість модного, але некоректного слова

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до використання слова "лавка" для назв різноманітних магазинів. Однак чи правильно це з погляду української мови?

"Телеграф" розставив крапки над "ї" в цьому питанні. Тож згадаємо автентичні українські назви для різних видів торгівельних закладів.

Проблема з "лавками"

Слово "лавка" стало модним серед власників магазинів, які прагнуть виділитися на фоні конкурентів. Ми бачимо "книжкові лавки", "еко-лавки", "церковні лавки" і навіть "винні лавки". Проте мовознавці, зокрема Олександр Пономарів, застерігають від такого вживання.

Як зазначає портал "Мова — ДНК нації", в українській мові слово "лавка" передусім означає місце для сидіння. Використання його у значенні "приміщення для торгівлі" є некоректним і може призвести до плутанини.

Автентичні українські назви

Замість "лавки" краще використовувати такі слова:

крамниця,

магазин,

крамарня.

Хоча ці слова теж є запозиченнями, вони давно увійшли в українську мову і стали її невіддільною частиною.

Спеціалізовані назви магазинів

Використання автентичних українських назв для магазинів не лише збагачує нашу мову, але й допомагає зберегти її унікальність. Це також дозволяє уникнути недоречних запозичень та калькування з інших мов. Маємо цікаві назви для спеціалізованих закладів торгівлі:

Бакалійна крамниця, бакалійний магазин, Винова крамниця, Галантерейна крамниця, Книгарня (замість "книжкова лавка"), Ковбасня, М'ясна крамниця, м'ясарня, різниця, Крамниця з городиною, крамниця городини, овочева крамниця, Споживча крамниця, Цукерня (де продають солодощі), Квітникарня (квітковий магазин).

Замість того, щоб бездумно копіювати модні тенденції, варто звернутися до багатої скарбниці української мови. Наступного разу, коли ви захочете назвати свій магазин "лавкою", згадайте про "крамницю" чи "крамарню".

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