Это слово мы редко употребляем: что такое "віхола"

Как природное явление влияет на украинскую культуру

Знакомо ли вам слово "віхола"? Это слово обозначает особое атмосферное явление, которое имеет глубокие корни в украинском языке и культуре.

"Телеграф" выяснил, что же такое "віхла" и чем она отличается от других зимних невзгод. Знание таких специфических терминов обогащает наше понимание природы и помогает более точно высказывать свои мысли.

Что такое "віхола"?

"Віхола" – это сильный ветер со снегом, сопровождающийся низкой температурой. Это природное явление характеризуется мощными порывами ветра и интенсивным снегопадом. А также низкой видимостью и образованием снежных заносов.

Слово "віхола" имеет древнеславянское происхождение. Оно связано с глаголом "віяти" и подчеркивает силу ветра, который "віє" снег. Его часто употребляют как синоним к слову "метель". Хотя между ними есть определенные отличия: віхола — более интенсивное явление, часто с более сильным ветром, а метель может быть менее интенсивной, иногда без сильного ветра.

Синонимы и родственные слова:

завірюха,

хуртовина,

метелиця,

сніговій,

буран (більш характерне для степових регіонів).

Так что в следующий раз, когда увидите за окном сильный снегопад с ветром, вы будете знать, что это может быть настоящая украинская "віхола".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы называют разные виды дождя. Потому что для нас это не просто ненастье.