Три слова про гроші: оплатити, сплатити чи заплатити – як правильно українською?

"Заплатити за" чи просто "оплатити": розбираємося в нюансах

В українській мові існує три терміни, які часто використовуються для позначення грошових операцій: "оплатити", "сплатити" та "заплатити". Хоча ці слова можуть здаватися синонімами, у кожного з них є свої специфічні контексти вживання.

"Телеграф" з'ясовував, коли і як правильно використовувати ці слова. Адже це робить наше мовлення більш грамотним та демонструє високий рівень володіння українською мовою.

"Оплатити": для товарів і послуг

Слово "оплатити" вживається, коли йдеться про оплату товарів або послуг. Важливо пам'ятати, що це слово використовується без прийменника "за". Праивльно

оплатити проїзд,

оплатити квартиру,

оплатити комунальні послуги,

оплатити покупку,

оплатити роботу.

Цей термін підходить для ситуацій, коли мова йде про конкретні послуги або товари, які ви отримали.

"Сплатити": для відшкодувань та зборів

Слово "сплатити" використовується, коли йдеться про:

відшкодування,

встановлені збори,

обов'язкові платежі.

Правильно:

сплатити податки.

сплатити мито,

сплатити заборгованість,

сплатити членський внесок.

Цей термін часто вживається у формальних або юридичних контекстах, що стосуються фінансових зобов'язань.

"Заплатити": універсальне слово

Слово "заплатити" (як і "платити") завжди вживається з прийменником "за".

Правильно:

заплатити за проїзд,

заплатити за обід,

заплатити за ремонт,

заплатити за урок.

Цей термін є найбільш універсальним і може використовуватися в різних ситуаціях.

Як запам'ятати різницю?

"Оплатити" + що? (без "за"). "Сплатити" + що? (для офіційних платежів). "Заплатити" + за що? (завжди з "за").

Запам'ятайте: "оплачуємо" послугу, "сплачуємо" податки, а "платимо" за товар. Це допоможе уникнути помилок у повсякденному спілкуванні та підвищить вашу мовну культуру.

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