Три слова про гроші: оплатити, сплатити чи заплатити – як правильно українською?
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"Заплатити за" чи просто "оплатити": розбираємося в нюансах
В українській мові існує три терміни, які часто використовуються для позначення грошових операцій: "оплатити", "сплатити" та "заплатити". Хоча ці слова можуть здаватися синонімами, у кожного з них є свої специфічні контексти вживання.
"Телеграф" з'ясовував, коли і як правильно використовувати ці слова. Адже це робить наше мовлення більш грамотним та демонструє високий рівень володіння українською мовою.
"Оплатити": для товарів і послуг
Слово "оплатити" вживається, коли йдеться про оплату товарів або послуг. Важливо пам'ятати, що це слово використовується без прийменника "за". Праивльно
- оплатити проїзд,
- оплатити квартиру,
- оплатити комунальні послуги,
- оплатити покупку,
- оплатити роботу.
Цей термін підходить для ситуацій, коли мова йде про конкретні послуги або товари, які ви отримали.
"Сплатити": для відшкодувань та зборів
Слово "сплатити" використовується, коли йдеться про:
- відшкодування,
- встановлені збори,
- обов'язкові платежі.
Правильно:
- сплатити податки.
- сплатити мито,
- сплатити заборгованість,
- сплатити членський внесок.
Цей термін часто вживається у формальних або юридичних контекстах, що стосуються фінансових зобов'язань.
"Заплатити": універсальне слово
Слово "заплатити" (як і "платити") завжди вживається з прийменником "за".
Правильно:
- заплатити за проїзд,
- заплатити за обід,
- заплатити за ремонт,
- заплатити за урок.
Цей термін є найбільш універсальним і може використовуватися в різних ситуаціях.
Як запам'ятати різницю?
- "Оплатити" + що? (без "за").
- "Сплатити" + що? (для офіційних платежів).
- "Заплатити" + за що? (завжди з "за").
Запам'ятайте: "оплачуємо" послугу, "сплачуємо" податки, а "платимо" за товар. Це допоможе уникнути помилок у повсякденному спілкуванні та підвищить вашу мовну культуру.
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