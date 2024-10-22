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Три слова про гроші: оплатити, сплатити чи заплатити – як правильно українською?

Автор
Катерина Шполянська
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Різниця між "оплатити" та "сплатити"
Різниця між "оплатити" та "сплатити". Фото Колаж "Телеграфу"

"Заплатити за" чи просто "оплатити": розбираємося в нюансах

В українській мові існує три терміни, які часто використовуються для позначення грошових операцій: "оплатити", "сплатити" та "заплатити". Хоча ці слова можуть здаватися синонімами, у кожного з них є свої специфічні контексти вживання.

"Телеграф" з'ясовував, коли і як правильно використовувати ці слова. Адже це робить наше мовлення більш грамотним та демонструє високий рівень володіння українською мовою.

"Оплатити": для товарів і послуг

Слово "оплатити" вживається, коли йдеться про оплату товарів або послуг. Важливо пам'ятати, що це слово використовується без прийменника "за". Праивльно

  • оплатити проїзд,
  • оплатити квартиру,
  • оплатити комунальні послуги,
  • оплатити покупку,
  • оплатити роботу.

Цей термін підходить для ситуацій, коли мова йде про конкретні послуги або товари, які ви отримали.

"Сплатити": для відшкодувань та зборів

Слово "сплатити" використовується, коли йдеться про:

  • відшкодування,
  • встановлені збори,
  • обов'язкові платежі.

Правильно:

  • сплатити податки.
  • сплатити мито,
  • сплатити заборгованість,
  • сплатити членський внесок.

Цей термін часто вживається у формальних або юридичних контекстах, що стосуються фінансових зобов'язань.

"Заплатити": універсальне слово

Слово "заплатити" (як і "платити") завжди вживається з прийменником "за".

Правильно:

  • заплатити за проїзд,
  • заплатити за обід,
  • заплатити за ремонт,
  • заплатити за урок.

Цей термін є найбільш універсальним і може використовуватися в різних ситуаціях.

Як запам'ятати різницю?

  1. "Оплатити" + що? (без "за").
  2. "Сплатити" + що? (для офіційних платежів).
  3. "Заплатити" + за що? (завжди з "за").

Запам'ятайте: "оплачуємо" послугу, "сплачуємо" податки, а "платимо" за товар. Це допоможе уникнути помилок у повсякденному спілкуванні та підвищить вашу мовну культуру.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською про прибирання. Адже дехто досі каже "уборка".

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