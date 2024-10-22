Три слова о деньгах: "оплатити", "сплатити" или "заплатити" – как правильно на украинском?
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"Заплатити за" или просто "оплатити": разбираемся в нюансах
В украинском языке существует три термина, которые часто используются для обозначения денежных операций: "оплатити", "сплатити" и "заплатити". Хотя эти слова могут показаться синонимами, у каждого из них есть свои специфические контексты употребления.
"Телеграф" выяснял, когда и как правильно использовать эти слова. Ведь это делает нашу речь более грамотной и демонстрирует высокий уровень владения украинским языком.
"Оплатити": для товаров и услуг
Слово "оплатити" употребляется, когда речь идет об оплате товаров или услуг. Важно помнить, что это слово используется без предлога "за". Верно
- оплатити проїзд,
- оплатити квартиру,
- оплатити комунальні послуги,
- оплатити покупку,
- оплатити роботу.
Этот термин подходит для ситуаций, когда речь идет о конкретных услугах или товарах, которые вы получили.
"Сплатити": для возмещений и сборов
Слово "Сплатити" используется, когда речь идет о:
- возмещении,
- установленном сборе,
- обязательные платеже.
Правильно:
- сплатити податки,
- сплатити мито,
- сплатити заборгованість,
- сплатити членський внесок.
Этот термин часто используется в формальных или юридических контекстах, касающихся финансовых обязательств.
"Заплатити": универсальное слово
Слово "заплатити" (как и "платити") всегда употребляется с предлогом "за".
Правильно:
- заплатити за проїзд,
- заплатити за обід,
- заплатити за ремонт,
- заплатити за урок.
Этот термин наиболее универсален и может использоваться в различных ситуациях.
Как запомнить разницу?
- "Оплатити" + что? (без "за").
- "Сплатити" + что? (для официальных платежей).
- "Заплатити" + за что? (всегда с "за").
Запомните: "оплачуємо" услугу, "сплачуємо" налоги, а "платимо" за товар. Это поможет избежать ошибок в повседневном общении и повысит вашу языковую культуру.
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