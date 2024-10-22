Три слова о деньгах: "оплатити", "сплатити" или "заплатити" – как правильно на украинском?

"Заплатити за" или просто "оплатити": разбираемся в нюансах

В украинском языке существует три термина, которые часто используются для обозначения денежных операций: "оплатити", "сплатити" и "заплатити". Хотя эти слова могут показаться синонимами, у каждого из них есть свои специфические контексты употребления.

"Телеграф" выяснял, когда и как правильно использовать эти слова. Ведь это делает нашу речь более грамотной и демонстрирует высокий уровень владения украинским языком.

"Оплатити": для товаров и услуг

Слово "оплатити" употребляется, когда речь идет об оплате товаров или услуг. Важно помнить, что это слово используется без предлога "за". Верно

оплатити проїзд,

оплатити квартиру,

оплатити комунальні послуги,

оплатити покупку,

оплатити роботу.

Этот термин подходит для ситуаций, когда речь идет о конкретных услугах или товарах, которые вы получили.

"Сплатити": для возмещений и сборов

Слово "Сплатити" используется, когда речь идет о:

возмещении,

установленном сборе,

обязательные платеже.

Правильно:

сплатити податки,

сплатити мито,

сплатити заборгованість,

сплатити членський внесок.

Этот термин часто используется в формальных или юридических контекстах, касающихся финансовых обязательств.

"Заплатити": универсальное слово

Слово "заплатити" (как и "платити") всегда употребляется с предлогом "за".

Правильно:

заплатити за проїзд,

заплатити за обід,

заплатити за ремонт,

заплатити за урок.

Этот термин наиболее универсален и может использоваться в различных ситуациях.

Как запомнить разницу?

"Оплатити" + что? (без "за"). "Сплатити" + что? (для официальных платежей). "Заплатити" + за что? (всегда с "за").

Запомните: "оплачуємо" услугу, "сплачуємо" налоги, а "платимо" за товар. Это поможет избежать ошибок в повседневном общении и повысит вашу языковую культуру.

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