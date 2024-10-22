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Три слова о деньгах: "оплатити", "сплатити" или "заплатити" – как правильно на украинском?

Автор
Катерина Шполянская
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Разница между "оплатить" и "оплатить"
Разница между "оплатить" и "оплатить". Фото Коллаж "Телеграфа"

"Заплатити за" или просто "оплатити": разбираемся в нюансах

В украинском языке существует три термина, которые часто используются для обозначения денежных операций: "оплатити", "сплатити" и "заплатити". Хотя эти слова могут показаться синонимами, у каждого из них есть свои специфические контексты употребления.

"Телеграф" выяснял, когда и как правильно использовать эти слова. Ведь это делает нашу речь более грамотной и демонстрирует высокий уровень владения украинским языком.

"Оплатити": для товаров и услуг

Слово "оплатити" употребляется, когда речь идет об оплате товаров или услуг. Важно помнить, что это слово используется без предлога "за". Верно

  • оплатити проїзд,
  • оплатити квартиру,
  • оплатити комунальні послуги,
  • оплатити покупку,
  • оплатити роботу.

Этот термин подходит для ситуаций, когда речь идет о конкретных услугах или товарах, которые вы получили.

"Сплатити": для возмещений и сборов

Слово "Сплатити" используется, когда речь идет о:

  • возмещении,
  • установленном сборе,
  • обязательные платеже.

Правильно:

  • сплатити податки,
  • сплатити мито,
  • сплатити заборгованість,
  • сплатити членський внесок.

Этот термин часто используется в формальных или юридических контекстах, касающихся финансовых обязательств.

"Заплатити": универсальное слово

Слово "заплатити" (как и "платити") всегда употребляется с предлогом "за".

Правильно:

  • заплатити за проїзд,
  • заплатити за обід,
  • заплатити за ремонт,
  • заплатити за урок.

Этот термин наиболее универсален и может использоваться в различных ситуациях.

Как запомнить разницу?

  1. "Оплатити" + что? (без "за").
  2. "Сплатити" + что? (для официальных платежей).
  3. "Заплатити" + за что? (всегда с "за").

Запомните: "оплачуємо" услугу, "сплачуємо" налоги, а "платимо" за товар. Это поможет избежать ошибок в повседневном общении и повысит вашу языковую культуру.

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