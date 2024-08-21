"Їх" чи "їхній"? мовознавець пояснив, як правильно говорити українською

Запам’ятайте цей нюанс, щоб уникнути помилок

Багато українців з початку війни відмовилися від використання російської мови, проте час від часу стикаються з труднощами у спілкуванні, оскільки не завжди знають правильний переклад слів чи виразів. Часто виникає плутанина з такими займенниками як "їх" та "їхній".

Відомий мовознавець Олександр Авраменко розповів, чому з цим виникають складнощі та як правильно говорити українською. Слід запам’ятати одне важливе правило!

"Їх" чи "їхній" — як правильно українською?

За словами експерта, ці слова є синонімами, але є важливий нюанс. Якщо йдеться про належність комусь чи чомусь, тоді в розмові можна використовувати як "їх", так і "їхній". Наприклад: "це їх валізи" та "це їхні валізи ". Ці варіанти обидва правильні.

Але слід запам’ятати правило, що, наприклад, "чекати" чи "зупинити" ми можемо лише "їх", оскільки тут не йдеться про належність. Щоб уникнути помилок у розмові, потрібно дивитися на контекст речення.

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