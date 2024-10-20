Забудьте цей варіант: як сказати українською мовою "ти правий"

Спілкуйтеся українською правильно

Спілкування рідною, українською мовою допомагає зберегти її, а також підтримує нашу культуру й традиції. Натомість російська — віддаляє від національного та асоціюється з ворогом. Тому важливо позбуватися російських кальок, які часто можна почути з уст українців.

Коли людина погоджується з кимось щодо певного питання, то зазвичай каже "ти правий" або "ти прав", так само як і російською. Обидва варіанти не є коректними й псують мовлення. Професор і доктор філологічних наук Олександр Пономарів розставив крапки над "і".

Дослідник пояснив, що коли ми схвалюємо чиюсь думку, то не потрібно казати "правий". Правильно відповісти "ваша (твоя) правда". Або можна вжити інший варіант — "ви (ти) маєте (маєш) рацію".

Натомість "правий" з наголосом на перший склад має значення "протилежний до лівого" й не може вживатися в зазначеному контексті.

А от мовознавець Олександр Авраменко пропонує ще один варіант. Можна сказати "ваша думка слушна". Але у жодному випадку не "ви праві".

Раніше "Телеграф" писав, коли краще використовувати слово "триває", а коли — "продовжується". Майте на увазі, що між ними є деяка різниця.