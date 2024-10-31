Унікальні українські назви, про які ви не знали: несподівані синоніми до слова "туалет"

Ви думали, що знаєте все про слово "туалет"?

Уявіть собі: ви стоїте в черзі, навколо незнайомі люди, і раптом вам треба делікатно запитати про найнеобхідніше. Як це зробити українською, щоб не почервоніти від сорому?

Якщо ви думаєте, що слово "туалет" – це все, що можна сказати в українській мові, то глибоко помиляєтесь! Наша мова – справжній скарбник несподіваних і колоритних виразів.

Звідки взагалі взявся "туалет"?

Цікаво знати, що це слово – не російська калька, а елегантний гість з французької мови "toilette". Тобто використовувати його абсолютно правильно та красиво. А от найкращий український синонім до слова "туалет" — це "вбиральня" або "убиральня". Це слово широко поширене і зафіксовано в авторитетних сучасних словниках української мови.

Регіональні варіанти

У різних регіонах України можна почути й інші цікаві назви:

Виходок – для сільської місцевості,

для сільської місцевості, Відходок – трохи архаїчне, але й досі живе,

– трохи архаїчне, але й досі живе, Прят – вживається в західних регіонах, утворене від "прятати",

– вживається в західних регіонах, утворене від "прятати", Нужник – те саме, що убиральня, туалет,

– те саме, що убиральня, туалет, Лятрина – так на Галичині можуть називати туалет,

– так на Галичині можуть називати туалет, Вмивальня – приміщення, кімната, де вмиваються.

Українська мова багата на синоніми, і слово "туалет" не є винятком. Використовуючи різні варіанти, ви зможете урізноманітнити свою мову та краще відчути її колорит і багатство.

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