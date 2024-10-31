Унікальні українські назви, про які ви не знали: несподівані синоніми до слова "туалет"
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Ви думали, що знаєте все про слово "туалет"?
Уявіть собі: ви стоїте в черзі, навколо незнайомі люди, і раптом вам треба делікатно запитати про найнеобхідніше. Як це зробити українською, щоб не почервоніти від сорому?
Якщо ви думаєте, що слово "туалет" – це все, що можна сказати в українській мові, то глибоко помиляєтесь! Наша мова – справжній скарбник несподіваних і колоритних виразів.
Звідки взагалі взявся "туалет"?
Цікаво знати, що це слово – не російська калька, а елегантний гість з французької мови "toilette". Тобто використовувати його абсолютно правильно та красиво. А от найкращий український синонім до слова "туалет" — це "вбиральня" або "убиральня". Це слово широко поширене і зафіксовано в авторитетних сучасних словниках української мови.
Регіональні варіанти
У різних регіонах України можна почути й інші цікаві назви:
- Виходок – для сільської місцевості,
- Відходок – трохи архаїчне, але й досі живе,
- Прят – вживається в західних регіонах, утворене від "прятати",
- Нужник – те саме, що убиральня, туалет,
- Лятрина – так на Галичині можуть називати туалет,
- Вмивальня – приміщення, кімната, де вмиваються.
Українська мова багата на синоніми, і слово "туалет" не є винятком. Використовуючи різні варіанти, ви зможете урізноманітнити свою мову та краще відчути її колорит і багатство.
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