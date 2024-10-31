Уникальные украинские названия, о которых вы не знали: неожиданные синонимы к слову "туалет"

Вы думали, что знаете все о слове "туалет"?

Представьте себе: вы стоите в очереди, вокруг незнакомые люди, и вдруг вам нужно деликатно спросить о самом необходимом. Как это сделать на украинском, чтобы не покраснеть от стыда?

Если вы думаете, что слово "туалет" — это все, что можно сказать в украинском языке, глубоко ошибаетесь! Наш язык – настоящий казначей неожиданных и колоритных выражений.

Откуда вообще взялся "туалет"?

Интересно знать, что это слово – не русская калька, а элегантный гость французского языка "toilette". То есть использовать его совершенно правильно и красиво. А вот лучший украинский синоним к слову "туалет" — это "уборная" или "уборная". Это слово широко распространено и зафиксировано в авторитетных современных словарях украинского языка.

Региональные варианты

В разных регионах Украины можно услышать и другие интересные названия:

Виходок – для сельской местности,

– для сельской местности, Відходок – немного архаичное, но до сих пор живое,

– немного архаичное, но до сих пор живое, Прят –употребляется в западных регионах, образованное от "прятать",

–употребляется в западных регионах, образованное от "прятать", Нужник –то же, что "убиральня", туалет,

–то же, что "убиральня", туалет, Лятрина –так на Галичине могут называть туалет,

–так на Галичине могут называть туалет, Вмивальня – помещение, комната, где умываются.

Украинский язык богат синонимами, и слово "туалет" не является исключением. Используя разные варианты, вы сможете разнообразить свой язык и лучше почувствовать его колорит и богатство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на украинском означает "ловкий". Это слово почти забыли, хотя оно совсем не русское.