Уникальные украинские названия, о которых вы не знали: неожиданные синонимы к слову "туалет"
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Вы думали, что знаете все о слове "туалет"?
Представьте себе: вы стоите в очереди, вокруг незнакомые люди, и вдруг вам нужно деликатно спросить о самом необходимом. Как это сделать на украинском, чтобы не покраснеть от стыда?
Если вы думаете, что слово "туалет" — это все, что можно сказать в украинском языке, глубоко ошибаетесь! Наш язык – настоящий казначей неожиданных и колоритных выражений.
Откуда вообще взялся "туалет"?
Интересно знать, что это слово – не русская калька, а элегантный гость французского языка "toilette". То есть использовать его совершенно правильно и красиво. А вот лучший украинский синоним к слову "туалет" — это "уборная" или "уборная". Это слово широко распространено и зафиксировано в авторитетных современных словарях украинского языка.
Региональные варианты
В разных регионах Украины можно услышать и другие интересные названия:
- Виходок – для сельской местности,
- Відходок – немного архаичное, но до сих пор живое,
- Прят –употребляется в западных регионах, образованное от "прятать",
- Нужник –то же, что "убиральня", туалет,
- Лятрина –так на Галичине могут называть туалет,
- Вмивальня – помещение, комната, где умываются.
Украинский язык богат синонимами, и слово "туалет" не является исключением. Используя разные варианты, вы сможете разнообразить свой язык и лучше почувствовать его колорит и богатство.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на украинском означает "ловкий". Это слово почти забыли, хотя оно совсем не русское.