Не робіть цю помилку: як сказати українською "изощряться"
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В українській мові є багато милозвучних слів
Багатство української вражає, адже такої великої кількості синонімів до різних слів годі знайти в жодній іншій мові. Натомість кальки з російської лише псують її звучання.
Деякі українці продовжують використовувати російські вислови у своєму щоденному мовленні. Зокрема, йдеться про слово "изощряться", що означає робити щось майстерно, бути в чомусь бездоганним. Популярний мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як замінити вислів одним словом українською мовою.
Виявляється, що до слова "изощряться" є одразу 5 цікавих відповідників: "витончуватися", "вправлятися", "звиватися", "викаблучуватися", "виламуватися". Водночас деякі з них доречно вживати лише в певному контексті.
- "Витончуватися" вживаємо, коли говоримо про кулінарну справу;
- "вправлятися" використовуємо, коли йдеться про різні види спорту;
- "викаблучуватися" можна перед кимось.
Окрім цього, існує таке сполучення слів, як "изощряться в красноречии". Його дуже просто замінити українською мовою — "розсипати перла красномовності".
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно казати українською: Гелловін чи Хелловін. Дізнайтеся, щоб не припускатися цієї помилки.