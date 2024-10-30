Не робіть цю помилку: як сказати українською "изощряться"

В українській мові є багато милозвучних слів

Багатство української вражає, адже такої великої кількості синонімів до різних слів годі знайти в жодній іншій мові. Натомість кальки з російської лише псують її звучання.

Деякі українці продовжують використовувати російські вислови у своєму щоденному мовленні. Зокрема, йдеться про слово "изощряться", що означає робити щось майстерно, бути в чомусь бездоганним. Популярний мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як замінити вислів одним словом українською мовою.

Виявляється, що до слова "изощряться" є одразу 5 цікавих відповідників: "витончуватися", "вправлятися", "звиватися", "викаблучуватися", "виламуватися". Водночас деякі з них доречно вживати лише в певному контексті.

"Витончуватися" вживаємо, коли говоримо про кулінарну справу;

"вправлятися" використовуємо, коли йдеться про різні види спорту;

"викаблучуватися" можна перед кимось.

Окрім цього, існує таке сполучення слів, як "изощряться в красноречии". Його дуже просто замінити українською мовою — "розсипати перла красномовності".

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