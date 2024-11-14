Призабуте українське слово "пелехатий": що воно означає та чому його варто повернути

Наша мова сповнена унікальних слів

Українська мова багата на колоритні слова, які часто залишаються поза увагою сучасних мовців. Одним із таких скарбів є слово "пелехатий" та його похідні форми.

"Пелехатий" – це прикметник, який описує щось скуйовджене та розпатлане. Найчастіше це слово вживається щодо волосся чи шерсті, але може характеризувати й інші предмети, наприклад, кущі чи дерева.

Споріднені слова

Від "пелехатий" походить дієслово "пелехатити", яке означає "робити щось пелехатим". Цікаво, що це слово може бути синонімом до більш звичного "куйовдити". Наприклад, замість "вітер куйовдить волосся" можна сказати "вітер пелехатить волосся".

Збереження таких самобутніх слів є важливим для підтримки багатства та різноманітності української мови. Кожне подібне слово – це частинка нашої мовної спадщини, яка додає особливого колориту нашому мовленню.

Використання призабутих українських слів, таких як "пелехатий", не лише збагачує наше мовлення, але й допомагає зберегти унікальні мовні особливості. Варто звертати увагу на такі слова та намагатися включати їх у свій словниковий запас.

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