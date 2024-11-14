Призабытое украинское слово "пелехатий": что оно означает и почему его стоит вернуть
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Наш язык полон уникальных слов
Украинский язык богат колоритными словами, которые часто остаются без внимания современных говорящих. Одним из таких сокровищ является слово "пелехатий" и его производные формы.
"Пелехатий" – это прилагательное, описывающее что-то взъерошенное и растрепанное. Чаще это слово употребляется в отношении волос или шерсти, но может характеризовать и другие предметы, например, кусты или деревья.
Родственные слова
От "пелахатий" происходит глагол "пелехати", которое означает "делать что-то пелехатым".
Сохранение таких самобытных слов важно для поддержания богатства и разнообразия украинского языка. Каждое подобное слово – это частица нашего языкового наследия, которое придает особый колорит нашей речи.
Использование подзабытых украинских слов, таких как "пелехатий", не только обогащает нашу речь, но и помогает сохранить уникальные языковые особенности. Следует обращать внимание на такие слова и стараться включать их в свой словарный запас.
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