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Призабытое украинское слово "пелехатий": что оно означает и почему его стоит вернуть

Автор
Катерина Шполянская
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Значение слова "пелехатый"
Значение слова "пелехатый". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Наш язык полон уникальных слов

Украинский язык богат колоритными словами, которые часто остаются без внимания современных говорящих. Одним из таких сокровищ является слово "пелехатий" и его производные формы.

"Пелехатий" – это прилагательное, описывающее что-то взъерошенное и растрепанное. Чаще это слово употребляется в отношении волос или шерсти, но может характеризовать и другие предметы, например, кусты или деревья.

Родственные слова

От "пелахатий" происходит глагол "пелехати", которое означает "делать что-то пелехатым".

Сохранение таких самобытных слов важно для поддержания богатства и разнообразия украинского языка. Каждое подобное слово – это частица нашего языкового наследия, которое придает особый колорит нашей речи.

Использование подзабытых украинских слов, таких как "пелехатий", не только обогащает нашу речь, но и помогает сохранить уникальные языковые особенности. Следует обращать внимание на такие слова и стараться включать их в свой словарный запас.

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