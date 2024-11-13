Діловий етикет: як правильно писати листи українською

Як правильно звертатися до високопосадовців, які форми привітання обрати та як не наробити типових помилок

Ви коли-небудь опинялися в ситуації, коли забували надіслати важливі дані колегам через завантаженість справами? Або вагалися, як коректно повідомити кандидату про відмову чи припинити співпрацю з партнерами? Навіть досвідчені менеджери та посадовці іноді стикаються з викликами у діловому листуванні.

"Телеграф" вирішив поділитися основними правилами ділового листування та порадами щодо вибору правильних формулювань. Дотримуючись їх, ви зможете уникнути непорозумінь у діловій комунікації.

Як правильно розпочати діловий лист

Кожен діловий лист повинен починатися з привітання. Багатьох цікавить, яку форму краще використовувати – "добрий день" чи "доброго дня"? Сучасні мовознавці, зокрема Олександр Авраменко, рекомендують:

вживати прикметник "доброго" у родовому відмінку лише зі словом "ранку",

для дня та вечора використовувати називний відмінок: "добрий день", "добрий вечір".

Ця рекомендація базується на історичних традиціях, що збереглися в усній народній творчості: "Добрий день тобі, сонечко яснеє", "Добрий вечір тобі, пане господарю".

При зверненні до конкретної особи українська мова пропонує декілька варіантів. Ця різноманітність є важливою частиною мовної культури, адже правильне використання форм звертання може суттєво вплинути на сприйняття комунікації.

Основна форма:

використання імені та по батькові у кличному відмінку,

додавання слова ввічливості: "шановна Маріє Олександрівно", "шановний Андрію Юрійовичу",

кома ставиться лише після звертання, не всередині.

Використання слова "пан/пані":

у кличному відмінку: "пане Андрію", "пані Маріє",

така форма є більш лаконічною, оскільки не потребує по батькові,

доречна навіть у зверненні до старших за віком осіб або посадовців

Звертання до високопосадовців:

використовується назва посади зі словами "пан/пані" у кличному відмінку, "пане депутате", "пане президенте",

при проханнях рекомендується додавати слова поглибленої ввічливості: "вельмишановний пане президенте".

Пам'ятайте: правильне оформлення ділового листа важливе не менше, ніж його зміст. Використовуйте кличний відмінок у звертаннях, обирайте коректні форми привітання та завжди перевіряйте правопис перед надсиланням.

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