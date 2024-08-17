Що таке "химорода" українською мовою: ви будете здивовані

Є вираз "химороди гнати"

В українській мові є багато самобутніх слів, вживання яких робить мову колоритнішою. До них відноситься і слово "химорода", значення якого відразу й не вгадаєш.

Всупереч звучанню, згідно зі словником української мови, яке наштовхує на думку про якусь хімію, химорода — це дивацтво, вигадки. У деяких випадках — чаклунство.

Я її раз поспитала на самоті: — У тебе єсть щось важке на серці? Скажи мені.- Тепер,- каже,- піст, дак чого ж химороди гнати! (Ганна Барвінок)

(Ганна Барвінок) Ет! Одним ви миром мазані: обтешетесь зверху тією культурою, приберетеся в ідеальні химороди та й красуєтесь; а дмухни тільки на вас, подряпай трішки, – то такі ж жироїди в ґрунті! (Михайло Старицький)

та й красуєтесь; а дмухни тільки на вас, подряпай трішки, – то такі ж жироїди в ґрунті! (Михайло Старицький) Хазяїн лежить у перинах і розповідає їм: — Ви, — каже, — на одинця ніколи не нападайте. Один ніколи так просто не поїде, а неодмінно з якимись химородами (Ганна Барвінок)

Дієслово від слова "химороди" звучить як "химородити". Воно означає вигадувати щось, говорити щось неприйнятне, незрозуміле тощо. Його синоніми — "химерити", "вередувати". У літературі зустрічається вираз "химороди гнати".

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