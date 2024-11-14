Є кращий варіант, ніж "лонгрід": як правильно називати великі статті українською

Слово "лонгрід" міцно увійшло в лексикон наших медіа, проте дискусії щодо його українського відповідника не вщухають

В сучасному медіапросторі України все частіше можна зустріти англіцизм "лонгрід". Це слово, що прийшло до нас з англійської мови (longread), стало звичним для багатьох читачів інтернет-видань та користувачів соціальних мереж.

Але чи існує йому альтернатива українською мовою? "Телеграф" відшукав кілька цікавих відповідників.

Що таке лонгрід

Лонгрід – це формат журналістського матеріалу, який характеризується великим обсягом та глибиною розкриття теми. Такі публікації зазвичай містять не лише текст, але й мультимедійні елементи: фотографії, відео, інфографіку та інтерактивні компоненти.

Українські відповідники

Питання української альтернативи слову "лонгрід" останнім часом активно обговорюється в професійних колах. Як зазначає Ольга Багній, ведуча програми "Правильно українською" на "Радіо Трек", існує кілька варіантів:

"довгочит",

"довготекст",

Проте експерти зауважують, що використання самого слова "лонгрід" також є прийнятним в українській мові.

Думка фахівців

Мовознавці зазначають, що процес запозичення іншомовних слів є природним для розвитку будь-якої мови. Водночас важливо зберігати баланс між використанням запозичень та розвитком питомо українських відповідників.

Практичне застосування

В сучасному медіапросторі України можна зустріти всі варіанти:

професійні журналісти частіше використовують термін "лонгрід",

прихильники українізації надають перевагу словам "довгочит" або "довготекст",

в академічному середовищі можна зустріти описовий варіант "розгорнутий матеріал".

Незалежно від того, який варіант обере автор чи редакція – "лонгрід", "довгочит" чи "довготекст" – важливо пам'ятати, що головним залишається якість та змістовність самого матеріалу. Українська мова продовжує розвиватися, і поява нових слів та їхніх відповідників є свідченням її життєздатності та адаптивності до сучасних потреб комунікації.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські слова використовувати замість популярного англіцизму "фідбек". Маємо власні слова, які чудово передають це поняття.