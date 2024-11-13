Хутро замість "мєха": як правильно називати зимовий одяг українською

Чи знаєте ви, що слово "мєх" – це калька з російської мови?

Останнім часом все більше українців прагнуть говорити правильною українською мовою, активно позбуваючись русизмів та калькованих слів. Це явище свідчить про наростальну мовну свідомість та бажання зберегти автентичність рідної мови.

Особливо багато помилок трапляється у назвах одягу та хутряних виробів, де русизми та кальки часто замінюють питомо українські слова. Це може бути пов'язано з тим, що мода і стиль часто запозичуються з інших культур, а разом із ними — і терміни.

"Мєх" чи "хутро"?

Слово "мєх" є прямим запозиченням з російської мови і не відповідає нормам української мови. Правильно українською – хутро. Це слово має давнє походження і широко використовується в українській літературі та побуті.

Жилетка замість "жилєтки"

Ще одна поширена помилка – вживання слова "жилєтка". В українській мові правильними формами є:

жилетка,

безрукавка.

Обидва варіанти є літературними і можуть використовуватися залежно від контексту та регіональних особливостей.

Песець: як правильно відманювати

У слові "песець" часто помилково додають зайву літеру "е" при відмінюванні. Ця літера має випадати, тому правильно писати:

називний відмінок: песець,

родовий відмінок: песця,

давальний відмінок: песцю і так далі.

Використання правильних українських слів замість русизмів не лише збагачує наше мовлення, але й допомагає зберегти самобутність української мови. Це особливо актуально в часи, коли українська мова активно повертає свої позиції в усіх сферах життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "катишки" — це русизм. А також, як правильно називати набридливі грудочки на одязі.