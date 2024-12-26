Ніколи не говоріть "з наступаючим святом": як має звучати ця фраза українською

Є кілька синонімів, які слід запам’ятати

Напередодні Нового року часто можна почути, як люди українською мовою говорять "з наступаючими святами" або просто "з наступаючим". Однак це зовсім неправильно.

Варто запам’ятати, що "наступаючі свята" — це справжнісінький суржик. А щоб зробити свою мову чистішою, необхідно позбавлятися таких елементів. Про це розповів учитель та мовознавець Олександр Авраменко.

На його думку, найкраще вітати з якимсь святом без акценту на тимчасову спадкоємність — просто "з Новим Роком" або "з Різдвом Христовим".

Однак якщо ви все ж таки хочете заздалегідь привітати людину зі святом, яке, наприклад, настане завтра або за кілька днів, то краще використовувати "прийдешні свята". Або ж, ще як варіант, можна говорити "з передсвятом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати українською мовою — "наряджати" або "прикрашати" ялинку. Якщо аналізувати фрази "наряджати ялинку" та "прикрашати ялинку", можна помітити, що вони описують ту саму дію — оформлення ялинки. Однак є тонкі відтінки значень.