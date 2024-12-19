"Наряджати" чи "прикрашати" ялинку: як буде правильно

Сучасні тлумачні словники української мови не вказують на те, що одне з цих слів є "неправильним"

Новорічна ялинка — один із найяскравіших символів зимових свят, і кожна сім'я має свою традицію її оформлення. Однак щороку перед багатьма постає питання: як правильно сказати українською — "наряджати" чи "прикрашати" ялинку?

"Телеграф" допоможе розібратись у цьому питанні. А також розповість, що означають ці слова.

" Наряджати " — це слово походить від праслов’янського "нарядъ", що означає "одяг, оздоблення, спорядження". У сучасній українській мові "наряджати" має значення "одягати когось або щось у гарний чи святковий одяг". Наприклад, "наряджати дитину" або "наряджати ляльку".

" — це слово походить від праслов’янського "нарядъ", що означає "одяг, оздоблення, спорядження". У сучасній українській мові "наряджати" має значення "одягати когось або щось у гарний чи святковий одяг". Наприклад, "наряджати дитину" або "наряджати ляльку". "Прикрашати" — це слово має більш широке значення. Воно означає "робити щось гарним, додаючи елементи декору". Наприклад, "прикрашати кімнату" або "прикрашати ялинку". Корінь слова походить від слова "красивий", що підкреслює естетичний аспект дії.

Чи є відмінність у значенні

Якщо аналізувати фрази "наряджати ялинку" та "прикрашати ялинку", можна помітити, що вони описують ту саму дію — оформлення ялинки. Проте є тонкі відтінки значень:

"Наряджати" більше нагадує процес одягання ялинки, що створює образ живої істоти, яку "вдягають" у святкове вбрання. Це слово частіше використовується в розмовній мові.

більше нагадує процес одягання ялинки, що створює образ живої істоти, яку "вдягають" у святкове вбрання. Це слово частіше використовується в розмовній мові. "Прикрашати" підкреслює сам процес додавання естетичних елементів і є стилістично нейтральним. Воно більше підходить для офіційного чи літературного стилю.

Що каже словник

Сучасні тлумачні словники української мови не вказують на те, що одне з цих слів є "неправильним" у контексті ялинки. Обидва варіанти вважаються нормативними, проте "прикрашати ялинку" є трохи поширеним.

У неформальних розмовах можна сміливо казати "наряджати ялинку" — це додає затишку та теплоти.

У письмових текстах, офіційних документах чи літературних творах краще використовувати "прикрашати ялинку".

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