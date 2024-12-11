Не кажіть так заміжнім: як правильно звертатися до жінок українською

Навіть у звичайному зверненні є важливі моменти, які потрібно знати

Багато українців зараз все активніше переходять на своєю рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Наприклад, як правильно звертатися до інших людей, адже у нашій мові існує не один варіант.

Як зазначає мовознавець Олександр Авраменко, у розмовній українській мові часто можна почути звернення "мужчина" до особи чоловічої статі, а ще іноді — "чоловіче". Обидва ці слова мають однакове значення, однак є один важливий момент: якщо уважно придивитися у словниках, то слово "мужчина" є маркування — "розмовний, рідко". А це означає, що це розмовне слово і рідковживане, а отже, небажане.

Відповідно, можна зробити висновок, що обидва звернення будуть правильними, особу чоловічої статі назвати "чоловіком".

Також, додає мовознавець, звертатися до незнайомої людини на вулиці " жінка" або "жіночка" — теж не правильно, бо це калька з російської мови "дєвушка/женщіна".

У більшості країн Заходу за основу береться соціальний стан — одружена або незаміжня. В Україні до заміжньої жінки звертаються "пані", а до незаміжньої — "панна", "панночка" чи "панянка".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сказати "кувырком" українською.