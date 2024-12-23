Ніколи не кажіть "мені обідно": як українською має звучати ця фраза

Лінгвіст пояснив важливий нюанс

Багато українців продовжують використовувати суржик у своїй мові та один із найчастіших його прикладів — фраза "Мені обідно". Є багато варіантів, якими її можна замінити.

Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів розповів, як українською перекласти цю фразу правильно. Варто запам’ятати, що в українській мові немає слова обідно.

За словами Пономаріва, щоб висловити свої неприємні емоції, правильніше сказати українською мовою "мені прикро" чи "мене це ображає".

Водночас можна використовувати фразу "мені образливо".

Наприклад: "Мені прикро, що я не зміг допомогти вчасно" або "Мені прикро, що наші плани зірвались через непередбачені обставини".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно писати українською мовою: "Новий Рік", "Новий рік" чи "новий рік".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітати з зимовими святами українською та чого треба уникати. Наприклад, зворот "з наступаючим" — це калька з російської мови. В українській же є кілька відповідників для цього виразу, які звучать набагато милозвучніше.