Як святкувати Великдень тим, хто не постився. Пояснення від священника

Піст — це духовна підготовка та очищення

Напередодні Великодня у багатьох українців виникають питання: чи обов'язково постувати та як святкувати, якщо цього не робив. Як розповів "Телеграфу" священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк, піст має велике значення, але він не виступає обмеженням для людей та вірян.

Детальніше читайте в матеріалі "Що насправді є гріхом на Великдень, а що — ні: священник про головні заборони та міфи".

За словами Видюка, головне у святі — не формальності, а внутрішній сенс і віра. Якщо людина дотримувалася посту, то варто дочекатися освячення паски та завершення Пасхальної служби, адже святкова випічка містить продукти, від яких утримуються під час посту.

Водночас жорсткої заборони немає. Тому тим, хто не постив, хвилюватися не варто. У Церкві наголошують: це не є перешкодою для участі у святі.

"Піст — це не умова для святкування, а спосіб духовної підготовки, очищення і самодисципліни. Церква не відмовляє у святі тим, хто з якихось причин не тримав піст, адже Воскресіння Христове — дар для всіх", — зауважує священник.

Нагадаємо, що до священника на Великдень не можна звертатись "батюшка". В українській є кілька правильних варіантів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна нести на освячення куплену, а не домашню паску.