На Близькому Сході 27 день війни: Африка готова йти проти Ірану, а США готують "фінальний удар"

Міжнародні гравці роблять вирішальні кроки, а наслідки для економіки та безпеки регіону продовжують наростати — хронологія подій

Конфлікт на Близькому Сході триває вже 27 днів. Після завдання превентивних ударів Ізраїлю та США по Ірану, Тегеран розширив свої атаки на кілька сусідніх країн. Це посилило напругу в регіоні.

"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає про останні події, що відбуваються у ході нової війни.

26 березня, четвер

16:00 Уганда (Країна у Східній Африці) готова воювати разом з Ізраїлем проти Ірану. Таку заяву зробив начальник Генштабу армії Уганди Мухузі Кайнеругаба,

15:00 Сполучені Штати Америки готують "фінальний удар" по Ірану. вони розглядають наземну операцію та масовані бомбардування, — Axios.

13:30 Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Ірану потрібна угода для припинення бойових дій. Міністр закордонних справ Ірану запевняє, що Тегеран лише розглядає пропозицію США і не планує вести переговори про мир. Суперечливі заяви з’явилися на тлі зростання економічних та гуманітарних втрат, дефіциту палива та зусиль країн стримати наслідки війни. Президент США зазначив, що іранські переговорники поводяться "дивно", публічно лише "вивчаючи пропозицію", хоча насправді зазнали поразки. Він також повідомив, що Іран нібито висловлював бажання бачити його своїм лідером, але відмовився.

11:00 Вранці Іран завдав 6 ракетних атак Ізраїлю.

10:50 Ізраїль ліквідував голову флоту КСІР. Командувач ВМС Корпусу вартових ісламської революції адмірал Алізаде Тангірі було знищено 26 березня в іранському порту Бендер-Аббас. Тангсири відповідав за блокаду Ормузької протоки. Про це повідомляє Times of Israel.

Алізаде Тангірі

06:10 Дональд Трамп озвучив оточенню бажані терміни закінчення війни з Іраном, — WSJ

Якийсь час тому він сказав радникам, що, на його думку, конфлікт знаходиться на завершальній стадії. Він закликав їх дотримуватися оголошеного ним публічно 4-6-тижневого графіка і дав зрозуміти, що хоче уникнути затяжної війни.

Іран перекриє протоку Баб-ель-Мандеб у разі наземного вторгнення на свої території, у тому числі на острови – Tasnim.

Протока Баб-ель-Мандеб

Іран висунув свої умови для врегулювання конфлікту зі США та Ізраїлем — Press TV. Вимоги Тегерану передані Вашингтону через пакистанських посередників.

Він вимагає:

припинення ударів територією республіки;

припинення війни всіх фронтах, зокрема проти іранських прокси-сил у регіоні;

виплати репарацій за шкоду, заподіяну країні за час бойових дій;

визнання повного суверенітету Ірану над Ормузькою протокою;

гарантій безпеки, що унеможливлюють повторення конфлікту.

Що відбувається в Ірані

Наприкінці 2025 р. у країні почалася гіперінфляція та знецінилася місцева валюта. На тлі цього почалися протести, які влада жорстоко придушувала. У відповідь президент США Дональд Трамп оголосив, що флот ВМС США прямує до Ірану. Він заявив, що сподівається на досягнення угоди, але хоче припинити вбивство протестувальників. Однак бажання досягти згоди заперечує джерело видання.

На думку експертів, Ізраїль може скористатися тим, що США рішуче налаштовані на умиротворення Ірану, а ППО цієї країни поки що фрагментовано, а населення дезорієнтовано та частково налаштоване проти влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому США не можуть перемогти режим в Ірані. А американський лідер Дональд Трамп опинився у стратегічному безвиході.