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Христос Воскрес! Теплі привітання з Великоднем у листівках та коротких смс-повідомленнях

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Сьогодні, 20 квітня, в Україні відзначається Великдень
Сьогодні, 20 квітня, в Україні відзначається Великдень. Фото Колаж "Телеграф"

Привітайте родичів та друзів з Великоднем теплими словами та яскравими картинками

Сьогодні, 20 квітня, православні, греко-католики та римо-католики відзначають велике релігійне свято — Великдень. Цього дня українці ходять до храмів із великодніми кошиками, освячують їх, а потім усією родиною збираються за святковим столом. Великдень — це сімейне свято, коли прийнято вітати одне одного словами: "Христос воскрес! Воістину воскрес!"

До свята "Телеграф" підготував яскраві картинки, листівки та короткі привітання, щоб ви могли надіслати близьким у соцмережах та месенджерах.

Вітання з Великоднем 2025

Христос Воскрес! Нехай Світлий Великдень наповнить ваш дім радістю та теплом. Бажаю миру, любові і благодаті!

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З Великоднем! Нехай цей святий день принесе вам здоров’я і щастя. Христос Воскрес! Воістину Воскрес, дорогі мої!

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Великдень 2025, вітання, картинки, листівки, свято

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Бажаю, щоб Великдень став часом оновлень та надій. Нехай у вашому житті панує гармонія та світло!

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З Великоднем, рідні! Нехай Божа благодать зігріває ваше серце. Христос Воскрес, Воістину Воскрес!

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Великдень 2025, вітання, картинки, листівки, свято

Христос Воскрес! Нехай Великдень подарує вам гарний настрій та душевний спокій. Бажаю здоров’я та щастя всій вашій родині!

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Зі Світлим Воскресінням! Нехай цей день буде сповнений посмішок та тепла. Нехай радість та надія ніколи не покидає вас!

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Великдень 20 квітня, вітання, картинки, листівки, свято

З Великоднем, мої дорогі! Нехай у вашому домі завжди панує любов та затишок. Христос Воскрес, Воістину Воскрес!

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Христос Воскрес! Бажаю, щоб Великдень приніс вам сили та натхнення. Нехай Божа благодать супроводжує вас завжди у всіх справах та помислах!

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Великдень 2025, вітання, картинки, листівки, свято

З Великоднем! Нехай це свято принесе нам любов і мир. А Божа благодать супроводжує у всіх сферах життя!

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З Великоднем! Нехай світло Воскресіння осяє ваш шлях, нехай щастя буде з вами завжди! Миру та Божої благодаті вашому дому!

Великдень 20 квітня, вітання, картинки, листівки, свято
Великдень 20 квітня, вітання, картинки, листівки, свято

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна приходити на кладовище вагітним та з маленькими дітьми. Думка священика з цієї теми.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Великдень 2025