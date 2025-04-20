Христос Воскрес! Теплі привітання з Великоднем у листівках та коротких смс-повідомленнях

Привітайте родичів та друзів з Великоднем теплими словами та яскравими картинками

Сьогодні, 20 квітня, православні, греко-католики та римо-католики відзначають велике релігійне свято — Великдень. Цього дня українці ходять до храмів із великодніми кошиками, освячують їх, а потім усією родиною збираються за святковим столом. Великдень — це сімейне свято, коли прийнято вітати одне одного словами: "Христос воскрес! Воістину воскрес!"

До свята "Телеграф" підготував яскраві картинки, листівки та короткі привітання, щоб ви могли надіслати близьким у соцмережах та месенджерах.

Вітання з Великоднем 2025

Христос Воскрес! Нехай Світлий Великдень наповнить ваш дім радістю та теплом. Бажаю миру, любові і благодаті!

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З Великоднем! Нехай цей святий день принесе вам здоров’я і щастя. Христос Воскрес! Воістину Воскрес, дорогі мої!

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Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Бажаю, щоб Великдень став часом оновлень та надій. Нехай у вашому житті панує гармонія та світло!

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З Великоднем, рідні! Нехай Божа благодать зігріває ваше серце. Христос Воскрес, Воістину Воскрес!

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Христос Воскрес! Нехай Великдень подарує вам гарний настрій та душевний спокій. Бажаю здоров’я та щастя всій вашій родині!

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Зі Світлим Воскресінням! Нехай цей день буде сповнений посмішок та тепла. Нехай радість та надія ніколи не покидає вас!

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З Великоднем, мої дорогі! Нехай у вашому домі завжди панує любов та затишок. Христос Воскрес, Воістину Воскрес!

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Христос Воскрес! Бажаю, щоб Великдень приніс вам сили та натхнення. Нехай Божа благодать супроводжує вас завжди у всіх справах та помислах!

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З Великоднем! Нехай це свято принесе нам любов і мир. А Божа благодать супроводжує у всіх сферах життя!

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З Великоднем! Нехай світло Воскресіння осяє ваш шлях, нехай щастя буде з вами завжди! Миру та Божої благодаті вашому дому!

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