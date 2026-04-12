Путін із червоною свічкою цинічно привітав росіян із Великоднем: що сказав і як виглядав (відео)

Анастасія Мокрик
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Глава РФ вкотре спробував прикритися релігійною риторикою

Російський лідер Володимир Путіна на світле свято Великодня відвідав богослужіння у Храмі Христа Спасителя, де його провів голова РПЦ Патріарх Кирил. Під час служби не обійшлося без цинізму — він тримав у руках запалену свічку кольору крові.

У ході традиційного виступу він заявив, що "велике свято Великодня наповнює серця мільйонів людей щирою радістю, вірою у всіляку силу життя, торжество кохання, добра і справедливості".

Подібні слова, звісно, звучать вкрай абсурдно з боку ініціатора кривавої війни проти України, де тепер постійні обстріли та чи не щодня є жертви серед мирного населення.

Додамо, що в храмах кольору свічок бувають різні і кожен із них має своє значення. Біла свічка зазвичай асоціюється з чистотою, світлом, воскресінням та духовною радістю — тим, що безпосередньо пов’язане з Великоднем. До

А ось червоний колір — це насамперед кров, жертва та мучеництво.

Таким чином, Путін на світле свято Великодня вкотре спробував прикритися релігійною риторикою, яка різко контрастує з реальністю війни, яку він продовжує в Україні.

Як виглядав Путін у храмі

Путін прийшов на службу у темному суворому костюмі, білій сорочці та бордовій краватці. У храмі він стояв поряд із мером Москви Сергієм Собяніним. Обидва вони тримали в руках червоні свічки.

Володимир Путін та Сергій Собянін у храмі на Великдень
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін оголосив нібито великоднє перемир’я з 11 квітня. Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву та наголосив, що Київ готовий до припинення вогню і сам пропонував це.

