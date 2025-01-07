Ви точно чули обидві ці версії: українське коріння світового джазового стандарту

Народна пісня перетворилася на музичну легенду, що має чимало версій виконання різними мовами світу

Одна з найвідоміших джазових композицій усіх часів має несподіване українське коріння. Мова йде про легендарну "Summertime" Джорджа Гершвіна, яка бере свій початок від української народної колискової "Ой ходить сон коло вікон".

Історія української колискової сягає глибини віків. Перша письмова згадка про неї з'явилася в альманасі "Русалка Дністровая" у 1837 році, де пісня була позначена як "леліяльна". Проте її справжній вік встановити неможливо, адже як і більшість народних пісень, вона передавалася з покоління в покоління усно.

Особливу роль у популяризації колискової зіграв видатний український композитор та диригент Олександр Кошиць. Він створив хорову обробку пісні на основі фортепіанної мініатюри Василя Барвінського. Саме версія Кошиця згодом здійснила подорож за океан разом з Українською республіканською капелою.

У 1919 році, за дорученням Симона Петлюри, капела вирушила з концертним туром Європою та Америкою, щоб представляти українську культуру світові. Через падіння УНР колектив не зміг повернутися на батьківщину і продовжив свою діяльність у США. До речі, саме цей хор познайомив американську публіку з "Щедриком" Миколи Леонтовича, вперше виконавши його у Нью-Йорку в 1922 році.

Доленосна зустріч української колискової з майбутнім джазовим стандартом відбулася у 1929 році. На один з концертів української капели завітав молодий бродвейський композитор Джордж Гершвін з родиною. Його батьки, емігранти з Одеси, часто відвідували виступи українських колективів. У той період Гершвін працював над оперою "Поргі і Бесс" і шукав натхнення для нових мелодій.

Почувши ніжну мелодію "Ой ходить сон коло вікон", композитор використав її мотиви для створення арії "Summertime". Опера була завершена у 1934 році, і саме ця арія стала її найяскравішою перлиною. Сьогодні "Summertime" існує у понад 23 000 копіях різними мовами світу. Особливу популярність пісня здобула після запису Біллі Холідей у 1936 році.

Цей культурний феномен демонструє, як українська народна творчість вплинула на світову музичну культуру. Сьогодні "Summertime" можна почути різними мовами світу – від болгарської до зулу, а мелодія української колискової продовжує звучати в одному з найвідоміших джазових стандартів.

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