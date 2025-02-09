Рус

"Скирдувати" чи "скиртувати"? Серед українців набирає популярності цікаве слово, як його казати

Автор
Євген Устименко
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Українці дедалі частіше користуються цим словом
Українці дедалі частіше користуються цим словом. Фото Колаж "Телеграфу"

Дане слово часто використовують і блогери

В Україні дедалі більше людей часто переходять на українську мову і використовують слова, які з першого погляду можуть здаватися застарілими. Одне з таких слів означає "укладати сіно в купу", але сьогодні це слово має ще і інше значення — "заробляти гроші".

"Телеграф" розбирався в тому, як правильно написати — "скирдувати" чи "скиртувати". Згідно порталу української мови і культури "Словник. UA", правильною формою написання є "скиртувати".

Дане слово тлумачиться як "укладати в скирти сіно, солому або необмолочені снопи хліба для зберігання просто неба".

У той самий час онлайн-бібліотека української мови "Горох" називає правильною словосполучення "скирдувати".

Ці слова можуть бути використані у різних ситуаціях, але контекст від цього не міняється. Дослівно це означає "складати сіно або солому в купу і зберігати просто неба", а тепер має ще і значення "заробляти гроші на комусь або чомусь".

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке жджок? Значення цього українського слова зі словника Грінченка забули.

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#Українська мова #Словник