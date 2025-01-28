Що таке жджок? Значення цього українського слова зі словника Грінченка забули

Це слово позначає маленького ссавця з родини комахоїдних

Українська мова — це багатий і різноманітний лексичний світ, який налічує тисячі слів, кожне з яких має свою унікальну історію та значення. Серед цього мовного розмаїття особливе місце займають рідкісні слова, які, на жаль, часто забуваються або виходять з ужитку.

"Телеграф" розповідає про слово жджок, яке в українській мові має значення, яке належить до зоології. Воно вказує на землерийку, що є маленьким ссавцем з родини комахоїдних. Ці тварини зовні нагадують мишей, але мають характерну витягнуту мордочку, схожу на хобот.

Походження та вживання

Етимологія слова "жджок" пов'язана з його використанням у західноукраїнських говірках, де воно часто вживається для позначення саме землерийки (Sorex). Відомо, що землерийки є важливими представниками фауни, які виконують роль у контролі популяцій комах і інших дрібних безхребетних.

Особливості

Землерийки, або жджоки, мають низку цікавих характеристик:

Зазвичай вони невеликі, досягаючи довжини 5-10 см.

Вони мешкають у різних середовищах, включаючи лісисті та трав'янисті місцевості.

Основу їхнього раціону складають комахи та інші дрібні безхребетні.

Ці тварини мають важливу роль в екосистемах, сприяючи підтримці балансу в природі завдяки своїй діяльності. А вивчення рідкісних слів дозволяє нам краще розуміти глибину і красу української мови, а також її здатність передавати нюанси думок і почуттів.

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